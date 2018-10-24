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Arsa almak için 160 bin lira çekti: Hayatının şokunu yaşadı!

Arsa almak için 160 bin lira çekti: Hayatının şokunu yaşadı!

İZMİR’in Torbalı ilçesinde, içinde 160 bin lira bulunan çanta, sahibi tarafından bırakıldığı otomobilden, camı kıran hırsız ya da hırsızlarca çalındı. Jandarma hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 17:41 - Güncelleme: 24-10-2018 17:41

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde yaşayan N.A., Menderes’ten arsa almak için bankadaki birikimini çekmek istedi. Torbalı ilçesinin Ayrancılar Mahallesi’ndeki banka şubesinde bulunan 160 bin lirasını çeken N.A., bir çantanın içine koyup otomobilin sağ ön koltuğuna yerleştirdi. N.A., yine parasının bulunduğu, aynı mahalledeki bir başka bankanın şubesine gitti.

Bu şubedeki birikimini de çekmek için içeri giren N.A., para dolu çantayı ise yanına almayıp, otomobilde bıraktı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, aracın ön camını kırıp, çantayı çaldı. Otomobilin yanına dönen N.A. durumu fark edince jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilde inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Parayı kimin çaldığının belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • cik bilmis 24 Ekim 2018 18:17 ya sunu hala ogrenemedik alisveris yapmak icin nakit para sart degil, git kardesim banka havalesi yap, cek yaz memlekette hirsiz arsiz dolu niye risk aliyorsunuz.

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