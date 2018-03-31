Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

''Terminatör" film serisiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi. Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.