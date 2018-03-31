Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

Ünlü Hollywood aktörü ve eski Kaliforniya Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi. Sağlık durumunun stabil olduğu açıklanan Schwarzenegger'ın ilk sözü "Geri döndüm" oldu.

Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

''Terminatör" film serisiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanan Arnold Schwarzenegger açık kalp ameliyatı geçirdi. Schwarzenegger'ın menajeri tarafından yapılan açıklamada, 70 yaşındaki Hollywood yıldızının operasyondan sonra durumunun stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, konjenital kalp defekti nedeniyle 1997'de yerleştirilen pulmoner valfı değiştirmek için yapılan operasyonun başarılı geçtiği bilgisine yer verildi.

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Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

İLK SÖZÜ: GERİ DÖNDÜM: Oynadığı filmlerde sıkça kullandığı "I'll be back" (Geri döneceğim) repliğiyle bilinen Schwarzenegger'ın, operasyonun ardından hastanedeki ilk sözünün "Geri döndüm" olduğu kaydedildi.

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Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

ARNOLD SACHWARZENGGER KİMDİR?: 15 yaşında vücut geliştirme sporuna başlayan Arnold Schwarzenegger, bu alanda amatörlere verilen Mr. Universe ödülünü 20 yaşında kazanarak bunu başaran en genç kişi olmuştu. Ünlü aktör, profesyonel vücut geliştirme alanında verilen Mr. Olympia ödülünü de 7 kez kazanmıştı.

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Arnold Schwarzenegger bıçak altına yattı! İlk sözü ne oldu

Vücüt geliştirme kariyerinde ilerlemek için 21 yaşındayken ABD'ye gelen Avusturyalı Schwarzenegger, 23 yaşındayken "Herkül New York'ta" adlı filmle sinema dünyasına adım attı ve bugüne kadar yaklaşık 50 filmde rol aldı.

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