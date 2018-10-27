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Arnavutköy'de fabrika alev alev yandı

Arnavutköy'de fabrika alev alev yandı

Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerindeki fabrikada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadaki yangın 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 23:40 - Güncelleme: 27-10-2018 23:40

Arnavutköy'de tekstil geri dönüşümü yapan bir fabrikada yangın çıktı. Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi üzerindeki fabrikada çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Ürgüplü Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atıkları fabrikasında çıktı. Yangını gören fabrika çalışanları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Avcılar, Mimar Sinan ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

YER YER PATLAMALAR DUYULDU

Yangını söndürme çalışmaları sırasında küçük çaplı patlamalar olurken, ekipler yangının büyümemesi için kepçe ile tekstil atıklarını dışarıya çıkarmaya çalıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonunda yangın kontrol altına alındı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 23:48 bu yangınları inceleme komisyonu acilen kurulmalı........................varrr bir iş var..

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