Arnavut Kaldırımı klibindeki küçük çocuk öyle biri çıktı ki şoke olacaksınız!

90'lı yıllara damga vuran Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısının klibinde oynayan küçük çocuk çok tanıdık bir isim çıktı. İşte Arnavut Kaldırımı klibinde oynayan küçük çocuğun son hali.

90'lar şarkıları hala akıllarımızda. Sosyal platformlarda ise hala en çok dinlenenler arasında. Son dönemde çıkan şarkıları, kesinlikle onların yerini tutmuyor. Onlarında arasında en klasikleşenlerden biri de Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı şarkısı... Klibi bile hala çok izlenen Arnavut Kaldırımı o zaman hayatta olmayan çocukların bile diline dolanabiliyor... Twitter

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Klip de oynayan küçük çocuğu ise hepimiz hatırlıyoruz. Tatlı mı tatlı elma şekeri yiyen o çocuk, tüm klibi domine ediyor aslında. Ve o çocuk aslında çok tanıdık bir isim çıktı, hem de ünlü bir dizi oyuncusu. Bakın o isim kimmiş. Twitter

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Türkiye onu Demet Sağıroğlu'nun Arnavut Kaldırımı isimli şarkısının klibinde tanımıştı. Başındaki şapkası büyük mavi gözleri ve Demet Sağıroğlu'na olan sevgi dolu bakışlarıyla klibin başrolü olmayı başarmıştı.

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