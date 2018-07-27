Armageddon Kuran'da geçiyor mu anlamı nedir?

Hristiyanlık ve Yahudilik'te geçen Armageddon Savaşı, gerçekten dünyaı bekleyen nihai son mu? İbranice de “Megiddo Dağı” anlamına gelen, dünya’nın sonuna doğru olacak olan son savaş olacağı inancı Kuran'da geçiyor mu?

İYİLERİN VE KÖTÜLERİN SAVAŞI; Birçok dini kaynakta geçen Armageddon zamanı geldiğinde, Dünyadaki bütün uluslar, savaşın içinde olacak ve birçoğu Mesihe karşı savaşacaktır. Daha sonradan tanrının duruma el atıp yardım edeceği ve Mesih karşıtı orduları yok edeceği söylenir. Hıristiyan kültüründe Armageddon şöyle geçer:

Armageddon, Hıristiyanlıkta da, Müslümanlıkta da benzer şekillerde anlatılmıştır. Kıyamet öncesi yaşanacak olan bu büyük savaş, Mesih ile Deccal arasında olacaktır. Hıristiyanlar, Mesihi Hz.İsa olarak kabul ederler ve kıyametten önce İsa Mesih gelecek ve tanrının yardımı ile Deccalı ve ordularını mağlup edecektir. İncilde Armageddondan şöyle bahsedilmektedir:

“”Fakat şunu anla ki son günlerde sıkıntılı zamanlar gelecek. Zira insanlar benliklerine, paraya, grurura, kendini beğenmişliğe, sövgüye, ukalalığa düşkün, ebeveynine itaatsiz, nankör, günahkar, zalim, öfkesine yenik, müfteri, sefih, gaddar, iyilik düşmanı, hain, pervasız, gururla şişkin, Tanrıyı sevmekten çok hazlara düşkün, dinin kudretini inkar ederken onun sadece biçimini gözeteceklerdir. Bu insanlardan yüz çevir.””

ARMAGEDDON KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Kuranda, Armageddon diye bir şey geçmemektedir. Bu son savaşın Hıristiyanlık ve Yahudilikteki ismi Armageddondur. İslam da ise, kıyamete yakın büyük bir savaş olacağı ve peşine kıyamet kopacağı inancı vardır. Fakat hadislerce rivayet edilmiş bilgiler vardır. Şöyle ki, Deccal yeryüzüne inecek fitne,fesat çıkaracak. İnsanlara çeşitli büyüler göstererek tanrı olduğunu iddia edecek ve birçok yandaş toplayacak. Dabbetül-Arz denilen bir yaratık gelecek.

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40 gün boyunca Deccal, tüm Dünyayı dolaşacak ve yandaşlarını toplayacak. Bu 40 günün ilk günü 1 yıl gibi geçecek, 2. Günü 1 ay gibi geçecek, 3. Günü ise 1 hafta gibi geçecek ve diğer günler normal gün uzunluğunda olacak. 40 gün sonunda İsa-Mesih inecek ve Deccalı öldürecek. Mesih, Mehdinin ordularına katılacak ve karşı gelenler temizlenecek. Bundan sonra Dünyada bir süre barış olacak ve düzen kurulacak. Bu da uzun sürmeyecek ve kıyamet kopacak.