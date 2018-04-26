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Armağan Uzun kimdir Bülent Ersoy'un eski eşi ayarı yedi!

Armağan Uzun kimdir Bülent Ersoy'un eski eşi ayarı yedi!

Armağan Uzun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Bülent Ersoy ile ne zaman evlendi neden boşandı soruları merak konusu oldu. Bülent Ersoy ile Popstar yarışmasında tanışan ve bir yıl evli kalan Armağan Uzun, Bülent Ersoy'da 2008 yılında boşanmıştı. Aldatma sonucu biten evliliğin ardından konuşan Armağan Uzun'un açıklamaları Bülent Ersoy'u çok kızdırmıştı.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 08:35 - Güncelleme: 26-04-2018 08:35

Armağan Uzun kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Bülent Ersoy ile ne zaman evlendi, neden boşandı soruları magazin basınının gündeminde yer aldı. Bülent Ersoy ile jürisi olduğu yarışma Popstar'da tanışan Armağan Uzun olay olan ilişkilerini evliliğe götürmüş ve o yıllarda tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2007-2008 yılları arasında Bülent Ersoy ile evli kalan Armağan Uzun, aldatma sonucu boşanmıştı. Boşanma sonrasında yaptığı açıklamalar ile Bülent Ersoy'u küplere bindiren Armağan Uzun yıllar sonra dün akşam yayınlanan Popstar 2018 yarışmasında eski karısı Bülent Ersoy ile  karşı karşıya geldi. Armağan Uzun sahnede şarkı söylerken eski eşine bakmayan Bülent Ersoy, Armağan Uzun'a ağır sözler söyledi. Konuşmaları sık sık bip'len Diva'nın ne söylediği ise merak konusu oldu.

Bülent Ersoy'un Cem Adler'den sonraki ikinci kocası olan Armağan Uzun'u yakından tanıyalım...

ARMAĞAN UZUN KİMDİR: Armağan Uzun, 1981 yılında İzmir'in Torbalı ilçesinde dünyaya geldi. Maddi sıkıntılar eğitimine devam edemeyen Armağan Uzun, gündüzleri ağabeyinin dükkanında berberlik yaparken, akşamları da düğünlerde şarkı söylüyordu. Popstar yarışmasıyla ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Armağan Uzun, programda ikinci olduktan sonra aynı yarışmadaki jüri üyesi Bülent Ersoy ile evlilik yaşadı fakat bu evlilik çok kısa sürdü.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ: Duygu Çalışkan ile 8 Eylül 2013 tarihinde hayatlarını birleştiren Armağan müzisyen şimdilerde daha mütevazi bir hayat yaşıyor. Zaman zaman Çeşme'de lüks mekanlarda sahne alan Armağan Uzun'un İzmir gecelerinde önemli takipçi kitlesi bulunuyor.

 Bülent Ersoy ile olaylı bir şekilde boşandıktan sonra çarpıcı açıklamalar yapan Armağan Uzun verdiği bir röportajda şunları söylemişti...

Bülent Ersoy’un boşandığı eşi Armağan Uzun, "Bülent Ersoy müzik hayatımın geleceğiyle ilgili vaatlerde bulunup evlenmeyi teklif etti. O an çaresizlikten teklifi kabul ettim" demişti.

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, aylar süren sessizliğini sonunda bozmuş o dönem Kanaltürk’te yayınlanan “2. Sayfa” programına konuk olmuştu. Uzun, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıkmalarda yapmıştı.

Armağan Uzun'un açıklamalarından satırbaşları şöyleydi:

“Bülent Ersoy ile yarışmada tanıştım. Benden hemen etkilendi. ‘Sana 10 puan verilmez mi’ diyerek ilk canlı performansımda bana 10 puan verdi.

Türk müziğinin divası Bülent Ersoy’un eski eşi Armağan Uzun, aylar süren sessizliğini sonunda bozdu. Kanaltürk’te yayınlanan “2. Sayfa” programına konuk olan Uzun, evliliğiyle ilgili çarpıcı açıkmalarda yaptı: “Bülent Ersoy ile yarışmada tanıştım. Benden hemen etkilendi. ‘Sana 10 puan verilmez mi’ diyerek ilk canlı performansımda bana 10 puan verdi.

Daha sonra kim olduğunu bilmediği biri beni telefonla aradı, ‘Bülent Hanım senden elektrik alıyor. Sen ne düşünüyorsun’ diye sordu. O an çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu kişi daha sonra yine aradı. ‘Bülent Hanım seninle birlikte olmak istiyor. İyi düşün kabul et.

Etmezsen sen bilirsin. Yarışmadan diskalifiye olursun. Piyasadan silinirsin’ gibisinden bir şeyler söyledi. O gün telefonda kitlenip kaldım ama sonra görüşmeyi kabul ettim. Çünkü arkamda öyle bir güç olmasını istedim. Sonuçta bu tarz yarışmalara katılanların hiçbirinin durumu iç acıçı değil. Bana albüm sözü verdi. Hemen evlenme teklif etti. 07.07.2007 tarihinde benimle evlenmezsen bu ilişki biter’ dedi.

Bana müzik hayatımda gelecek vaat eden biri vardı karşımda.. Ya teklifini kabul edip iyi bir yere gelecek, ya da bu piyasadan silinecektim. Çaresizlikten evlenme teklifini kabul ettim ama daha sonra çok pişman oldum.”

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