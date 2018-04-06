Armağan Çağlayan, sahneye cüzdanıyla çıkan yarışmacıyı yerin dibine soktu

Bülent Ersoy, Deniz Seki, Armağan Çağlayan ve Can Bonomo'nun jüri olduğu yarışmaya Armağan Çağlayan'ın yarışmacıya fırçası damgasını vurdu.

Yarışmacı Kadir Bayram, Neye Yarar ki şarkısını seslendirdikten sonra jüriden yorumlar alınmaya başlandı.Yarışmacının sahnede rahat bir duruş sergileyemediğini fark eden Armağan Çağlayan "Senin cebinde cüzdan mı var? Bunca yıldır televizyoncuyum böyle bir şey görmedim. Kuliste bıraksan cüzdanını çalacaklar mı?" diye sert çıktı.Bu sözler sonrası neye uğradığını şaşıran Kadir Bayram özür dilemek zorunda kaldı.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)