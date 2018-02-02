Arkeologlardan inanılmaz buluş! 10 iskelet iç içe...

Arkeologlardan inanılmaz buluş! 10 iskelet iç içe...

Meksikalı arkeologlar, 10 farklı insana ait iskeletlerin dairesel bir formda titizlikle yerleştirildikleri bir mezar keşfettiler. Mezar içindeki cesetlerin uzuvları, birbirlerine özellikle kenelenmişti. Mexico City’nin güneyinde yer alan Tlalpan kentinin merkezindeki arkeolojik kazılar, oldukça ilginç bir keşfe sahne oldular. 2006 yılında keşfedilen ve Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü arkeologları tarafından kazılan bölge, aralıksız çalışmaların yapıldığı önemli bir keşif alanı. Bölgede daha önce çok sayıda iskelet, eğitim ve konaklama için kullanılan binalar, dini merkezler gün yüzüne çıkartılmıştı.

14
Arkeologlardan inanılmaz buluş! 10 iskelet iç içe...

Mezarda keşfedilen 10 iskeletin bir çocuk, bir erkek ve bir bebek ve iki de kadın bireyler içerdiği anlaşıldı. Diğer 5 iskeletin analizi sürüyor. Bazı iskeletlerin kafataslarında ve dişlerinde kasıtlı deformasyon izlerinin keşfedildiği bildirildi. Antik Mezoamerikan toplumuna dair darbe ve çeşitli bilinerek yapılmış deformasyon izleri taşıyan ilk kafatası keşifleri de bunlar değil. Bu izler, toplumsal statüyü göstermek ya da tamamen kozmetik kaygılar sonucunda güzel veya yakışıklı görünmek amacıyla yapılıyordu.

24
Arkeologlardan inanılmaz buluş! 10 iskelet iç içe...

İskeletlerin en ilgi çekici yanları ise muazzam şekilde dairesel bir formda dizilmiş olmalarıydı. Bu sanki bir cismi merkezlerine almış gibi gömülen cesetler hakkında önemli kültürel detaylar sunabilir. Her bir iskeletin birbirleriyle bir şekilde temas kurdukları anlaşılıyor. Bu nedenle hepsinin henüz bir cesetken özenle yerleştirildikleri söyleniyor.

34
Arkeologlardan inanılmaz buluş! 10 iskelet iç içe...

Mezarın içindeki insanların ve yerleştirilme şekillerinin neden böyle olduğu bilinmiyor. Araştırmacılar ilk etapta bu dizilimin bir dini ritüel olduğu düşüncesini paylaşıyorlar. Fakat yapılan en ilginç yorumlardan birisi de söz konusu toplum tarafından buradaki insanların bilinçli olarak öldürülüp gömülmesi. Böyle bir cinayetin nedeni olarak gene bir dini ritüel gösterilse de bu ritüelin içeriğine yönelik tahminler de yapılabiliyor. 10 iskeletin her birinin farklı yaşlarda olması ve farklı kuşakları temsilen dairesel bir biçimde, sırayla dizilmeleri bir tür 'yaşam' tasviri de olabilir. Aztek İmparatorluğu’ndan önce bölgeye hakim olan Mezoamerikan toplumu hakkında daha detaylı bilgiler edinmeye devam edeceğiz.

44
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat