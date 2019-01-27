Arkadaşlarıyla eğleniyordu: Bursa'da akılalmaz olay!

BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde meydana gelen korkunç olayda; edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte eğlenen 58 yaşındaki Fahri Tunca, tuvaletini yapmak için ayrıldı. Bulundukları alanın yanındaki çeşmenin arkasına geçen Tunca, yaklaşık 20 metreden dere yatağına düştü.

Sesi duyan arkadaşları, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri, Tunca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dere yatağına halatlarla inen ekipler, Tunca'nın cansız bedenini yukarı çıkardı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.