Arkadaşları 'şişko' diye dalga geçince, 6,5 ayda 53 kilo verdi

Van Merkez Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde oturan Özel Uğur Temel Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Yusuf Diyar Öngün, uyguladığı diyet sayesinde 6,5 ay gibi kısa sürede 53 kilo verdi. Tıbbi bir operasyon geçirmeden 123 kilodan 70 kiloya inen Öngün, fazla kilolardan kurtulduğu mutlu olduğunu söyledi. İnternet üzerinden yiyeceklerin kalorilerini araştırıp diyet yapmaya başladığını ve bu sayede kilo verdiğini belirten Öngün, şunları söyledi:

ÖĞRETMENİ 'SANA ÇÜRÜK RAPORU VERİRLER' DEYİNCE: "Kiloluyken sınıftan çıkmaya utanırdım. Bir gün sınıfta askerlik anılarını sorduğum öğretmenim bana, 'Kilolu olduğun için sana çürük raporu verirler' deyince, sınıftaki arkadaşlar bana gülüp 'şişko' demeye başladı. O günden sonra kilo vermeye karar verdim ve internette diyetle ilgili araştırma yapmaya başladım.

Hangi yiyecekte, meyve ve sebzede kaç kalori olduğunu, metabolizmanın nasıl hızlandığını araştırdım. İlk başta benim kendime güvenim yoktu. 'Bunu yapamam' dedim. Gerçekten ben aşırı yemek yiyordum. Aşırı derecede etli yemek ve kola tüketiyordum. Diyete başladıktan sonra bir haftada 10 kilo verince, ailem endişelenip beni diyetisyene götürmek istedi. Ben kabul etmedim.