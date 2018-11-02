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Arkadaşları kurtarmak için zamanla yarıştı

Arkadaşları kurtarmak için zamanla yarıştı

Kayseri'de çöken çatında mucura kafasına kadar gömülen işçiyi kurtarmaya çalışan ekipler zamanla yarıştı. Ekipler elleri ve kürekleri ile mucuru temizlemeye çalıştı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 13:08 - Güncelleme: 02-11-2018 13:08

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 6 katlı kongre merkezinin çatısı sabah saatlerinde çöktü. Çatının çökmesi ile birlikte olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri göçük altında kalan işçiye ulaştı.

KAFASINA KADAR GÖMÜLDÜ
57 yaşındaki Osman A.'nın kafasına kadar mucura gömüldüğünü belirleyen AFAD ve itfaiye ekipleri, elleri ve küreklerle mucuru temizlemeye çalıştı. Hem işçiler hem de kurtarma ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışma sonrasında 57 yaşındaki Osman A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Osman A.'nın kafasına kadar gömüldüğü mucurdan kurtarılma anı yine bir işçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kayseri'de inşaat halindeki kongre binasının çatısı çöktü

 

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