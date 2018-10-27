Arkadaşının kızıyla rol gereği sevişen İlhan Şeşen'den dobra çıkış

47. sanat yılını Hediyem albümü ile kutlayan İlhan Şeşen verdiği özel röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Şeşen, "Aşık olmadan sevişir misiniz " sorusuna "Aşık olmasam da sevişirim, erkeğim ben" cevabını verdi.

Arkadaşının kızıyla rol gereği sevişen İlhan Şeşen'den dobra çıkış

İlhan Şeşen, şarkılarını Cem Yılmaz, Eser Yenenler, Ceylan Ertem gibi yıldızların yorumladığı 'Hediyem' albümü hakkında Posta'ya özel röportaj verdi. Tüm sorulara içtenlikle cevap veren usta şarkıcı özel hayatıyla da ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte İlhan Şeşen'in röportajından özel hayatıyla ilgili samimi açıklamaları;

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Arkadaşının kızıyla rol gereği sevişen İlhan Şeşen'den dobra çıkış

Aşk sizce büyü mü yoksa gerçek mi?

Hayatta pek çok konuda asgari müştereklerde birleşmek zorundayız ama bu aşk için söz konusu değil. Kim nasıl yaşadığını düşünüyorsa aşk odur. Tıpkı hissettiğimiz gibi konuşabildiğimiz bir konu olduğu için şarkılarda anlatması da hep kolay gelir bana.

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Arkadaşının kızıyla rol gereği sevişen İlhan Şeşen'den dobra çıkış

Peki sevmek mi, sevilmek mi?

Valla belki şairane yaklaşacağım ama taraflardan birinin "Seni seviyorum" demesi ile başlar aşk, yine taraflardan birinin "Beni seviyor musun?" sorusu ile biter. İlişkinin tarafları arasında aşka düşkünlük bakımından fark vardır. İkisi eşit derecede âşık değildir. Günün sonunda da daha az âşık olan bırakır ve öbürüne üzülmek düşer. Aşk böyle saçma sapan bir şeydir. Biri illa ki daha tutkundur.

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Arkadaşının kızıyla rol gereği sevişen İlhan Şeşen'den dobra çıkış

Kıskanç mısınız?

Kıskançlık benim kitabımda yoktur ama aşkın kitabının birinci maddesidir. Birini kıskanıyorsanız âşıksınız demektir. Hiç kaçarı yok. Normalde kıskançlık duygusuyla alakam yok ama âşıkken ben bile kıskanırım. Bazen gençler soruyor "Abi sence âşık mıyım?" diye. "Oğlum, tek soruyla anlarım senin âşık olup olmadığını. "Kıskanıyor musun onu?" diyorum. "Deli gibi kıskanıyorum" diyor. O zaman "Geçmiş olsun" diyorum.

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