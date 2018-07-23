Arkadaşının boğulduğu yerde kendisi de boğuldu

Atilla Kılıç (52) ve Aziz Mertcan Aytaç, 7 Temmuz'da Kadıköy sahilinde oturuyordu. Kılıç dengesini kaybederek, denize düştü. Aziz Mertcan Aytaç durumu polise haber verdi. Aytaç arkadaşı için başlatılan çalışmalarda ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmadı. Çalışmalar sürerken polise olayı anlatan Aziz Mertcan Aytaç kameralara yansıdı.

İKİ HAFTA SONRA AYNI YERDE BOĞULDU

Bu olaydan tam iki hafta sonra Aziz Mertcan Aytaç arkadaşının arkadaşının kaybolduğu noktaya yakın bir yer olan moda sahilinden denize girip kayboldu. Aytaç'ın cesedini dalgıçlar kıyıya çıkardı. Aytaç'ın cesedi Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZELERE SAHİP ÇIKAN OLMADI

Kadıköy'de 2 Hafta önce denize düşüp kaybolan Atilla Kılıç'ın cesedi dün olay yerine yakın bir yerde bulundu. Evsiz oldukları ve sokakta yaşadıkları öğrenilen iki arkadaşın cenazesi sahip çıkan olmadığı için Adlı Tıp Kurumu morgunda bekliyor.