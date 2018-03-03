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Arkadaşının 5 Yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü

Arkadaşının 5 Yaşındaki kızına tecavüz edip öldürdü

Amerika'da yaşayan 27 yaşındaki sapık, en yakın arkadaşının, 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdü.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 21:31 - Güncelleme: 03-03-2018 21:31

Amerika'da evinde kaldığı arkadaşının 5 yaşındaki kızını kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren 27 yaşındaki Zachary Todd Anderson isimli sapık çıkarıldığı mahkeme tarafından adam kaçırma, tecavüz ve cinayet suçlamalarından müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Küçük kız, babası ve Anderson beyzbol oynadıktan sonra eve döndü. Küçük kızın annesi, kızı uyuduktan sonra odasına taşıdı. Sabah uyanan anne, kızının odasında olmadığı ayrıca misafirleri Anderson'un da kaçmış olduğunu görünce polise haber verdi.

BİLEĞİNİ VE VÜCUDUNU KESTİ

 Polis arama çalışmaları sırasında Anderson'un babası ile görüştü. Anderson'un babası, oğlunun ormandaki evlerine gideceğini söylemesi üzerine polis eve baskın düzenledi. Evde Anderson'un intihar notunu bulan polis ekipleri çevrede arama yaptı, yapılan aramada Anderson'u bileğini ve vücudunu kesmiş bir biçimde buldu.

TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRDÜ

Anderson'dan kızın yerini öğrenen polis, küçük kızın cansız bedenine ulaştı. Yapılan otopsi sonucu küçük kızın önce tecavüz uğrayıp sonra sert bir nesne ile kafasına vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 03 Mart 2018 23:03 ALLAH BELASINI VERSİN PİS SAPIK . DÜNYANIN HER YERİNDE SAPIKLAR VAR AMA EN ÇOK DA BİZDE ..NEDEN ACABA???

    CEVAP YAZ 3 1
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