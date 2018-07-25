Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

TAYLAND'da yaşanan korkunç olayda bir fabrikada ustabaşı olan adam evinde kalmaya izin verdiği hemşerisi Suwit Thipjantha'nın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti. Öfkeli adamın, olayı Thipjantha'nın eşine saldırmasındna dolayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor

Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

TAYLAND'da yaşanan korkunç olayda bir fabrikada ustabaşı olan adam evinde kalmaya izin verdiği hemşerisi Suwit Thipjantha'nın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti. Öfkeli adamın, olayı Thipjantha'nın eşine saldırmasındna dolayı gerçekleştirdiği iddia ediliyor

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Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

Tayland, kendisiyle aynı yöreden olan Suwit Thipjantha’yı evinde misafir ettikten sonra penisini kesen Permsak Petprasert’i konuşuyor. Ban Pong’taki otobüs montaj fabrikasında çalışan 50 yaşındaki ustabaşı Permsak, hemşehrisi olan 39 yaşındaki işçi Suwit’in evinde kalmasına izin verdi.



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Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

İki adam, Cumartesi günü bir başka arkadaşlarıyla birlikte evde içmeye başladı. Daha sonra Permsak ve diğer adam, daha fazla içki almak için evden ayrıldı. Alışverişi yaparak geri dönen Permsak, evinden koşarak kaçan eşini ve arkasından şortla gelen Suwit’i gördü.



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Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

Suwit’i yakalayan ustabaşı, evine aldığı adamın cinsel organını meyve bıçağıyla kesti attı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen yetkililer, kesilen cinsel organı bulamadı. Yerel basına konuşan polis, cinsel organı büyük ihtimalle bir köpeğin götürmüş veya yemiş olabileceğini söyledi.

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