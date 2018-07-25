Arkadaşını karısına saldırırken yakaladı cinsel organını kesip köpeklere attı

İki adam, Cumartesi günü bir başka arkadaşlarıyla birlikte evde içmeye başladı. Daha sonra Permsak ve diğer adam, daha fazla içki almak için evden ayrıldı. Alışverişi yaparak geri dönen Permsak, evinden koşarak kaçan eşini ve arkasından şortla gelen Suwit’i gördü.







