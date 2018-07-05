Arkadaşında yatıya kalan Canan Hoşgör hayatının kabusunu yaşadı

Hamdi Alkan'la iki kez evlenip boşanan oyuncu Canan Hoşgör, ertesi gün bankaya yatırmayı düşündüğü 200 bin dolarla sigortacı arkadaşına yatıya gitti. Sabah parayı bulamayan Canan Hoşgör, sigortacı arkadaşı hakkında şikâyetçi oldu.

Arkadaşında yatıya kalan Canan Hoşgör hayatının kabusunu yaşadı

Oyuncu Canan Hoşgör, yatıya gittiği arkadaşına yanında götürdüğü yaklaşık 200 bin dolarını (yaklaşık 950 bin lira) çaldığı gerekçesiyle dava açtı. Oyuncu Hamdi Alkan'ın iki kez evlenip boşandığı eski eşi oyuncu Canan Hoşgör, zor günler geçiriyor. Canan Hoşgör, aynı sitede oturduğu ve yatıya gittiği sigortacı arkadaşı A.C.'nin evinde 200 bin dolarını çaldırdı. Polis, evin bulunduğu lüks siteye herhangi birinin girmediğini tespit edince, ev sahibi olan A.C. gözaltına alındı. Alkan da arkadaşının yatak odasında bir miktar dolar çıkınca A.C.'ye dava açtı.

113
Arkadaşında yatıya kalan Canan Hoşgör hayatının kabusunu yaşadı

SABAH UYANDIĞINDA PARASI ÇALINMIŞTI: Olay, İstanbul Çekmeköy'deki lüks sitede 26 Haziran Salı günü meydana geldi. İddiaya göre; oyuncu Canan Hoşgör, yanındaki 200 bin dolarla kadın arkadaşı ve komşusu A.C.'ye gitti. O gece orada kalacağı için parayı yanına aldı. Ertesi gün bankaya yatıracaktı. Ancak sabah uyandığında parasının çalındığını fark etti. Hemen Çekmeköy İlçe Emniyeti Asayiş Büro Amirliği'ni arayan Alkan, A.C.'nin evine hırsız girdiğini ve 200 bin dolarının çalındığını söyledi. İhbar üzerine siteye polis geldi.

213
Arkadaşında yatıya kalan Canan Hoşgör hayatının kabusunu yaşadı

ÇALINAN PARAYLA EVDEKİ PARANIN MİKTARI AYNI DEĞİLDİ: Olayla ilgili soruşturma açan polis, sitenin güvenlik kamera kayıtlarını taradı. İncelemelerin ardından polis, siteye ve hırsızlığın yaşandığı eve o gece yabancı herhangi birinin girmediğini tespit etti. Bunun üzerine ev sahibinden şüphelenen polis, A.C.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda da A.C.'nin yatak odasında yüklü miktarda dolar bulundu. Ancak oyuncunun çalındığını beyan ettiği miktarla, evde bulunan miktar aynı değildi. Evde bulunan paranın kendisine ait olduğunu söyleyen A.C. serbest bırakıldı.

313
Arkadaşında yatıya kalan Canan Hoşgör hayatının kabusunu yaşadı

DOLARLAR NEREDE?: Olayın başında arkadaşının böyle bir şey yapmış olabileceğini düşünmeyen Hoşgör ise evden çıkan dolarları görünce A.C. hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yatıya gittiği arkadaşına hırsızlık suçlamasıyla dava açan Canan Hoşgör, çalınan parasının bulunmasını istiyor.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro