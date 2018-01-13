Arkadaşı tecavüz etti o bu anları canlı yayınladı skandal olay!

İSKOÇYA’da yaşanan korkunç olayda 19 yaşındaki genç kız katıldığı bir eğlencede tecavüze uğradı. Tecavüz eden kişinin dışında bir kişi de Snapchat uygulamasıyla iğrenç olayı canlı olarak yayınladı. Genç kız sabah kendine geldiğinde hayatının en kötü gününe uyanmıştı. Teknoloji günlük hayatımıza getirdiği kolaylıkların dışında gün geçtikçe ahlak sınırını aşan eylemler için bir araç haline gelmeye de başladı. İskoçya’da 19 yaşındaki genç bir kızın tecavüze uğraması Snapchat uygulamasıyla canlı olarak yayınlandı.

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Tracie Aldridge bir partiye katılmıştı. Gecenin sonunda partide uyuyakaldı. Tracie ile birlikte bulunduğu yerde Jordan Binnie ve Fraser Anderson isimli iki genç daha vardı. Ancak gençler bütün gün içki içmiş ve oldukça sarhoş durumdaydılar. Genç kızı farkeden iki arkadaştan Jordan Binnie uyuyor olmasından faydalanarak kıza süpürge fırçasıyla cinsel istismarda bulundu.



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Fraser Anderson ise arkadaşının yaptığı iğrençlikleri Snapchat uygulamasıyla canlı olarak paylaştı. Tracie sabah uyandığı zaman hayatı bir daha eskisi gibi olmadı. Gece kendisine yapılan hastalıklı eylem aynı zamanda canlı olarak herkese iletilmişti.



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