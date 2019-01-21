Arkadaşı hastalandı hayatı değişti

Kentte yaşayanların bildiği "turşu-kete" lezzetini yıllardır yaşatan 67 yaşındaki turşucu Bayram ustanın dükkanında balıktan yumurtaya, muzdan kiviye, patlıcandan kozalağa kadar 85 çeşit turşu bulunuyor. Bir zamanlar el arabasıyla sokak sokak dolaşarak turşu ve kete satan Bayram usta, kendisini 45 yıl öncesinden tanıyan müşterilerini dükkanında ağırlıyor. Müşterilerinin damak tadına göre acılı ya da acısız turşu hazırlayan Bayram Usta, güler yüzü ve tatlı diliyle de müşterilerinin sevgisini kazanıyor.



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