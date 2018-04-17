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Arkadaşı anlatınca ortaya çıktı sapık öğretmen 100 verip...

Arkadaşı anlatınca ortaya çıktı sapık öğretmen 100 verip...

İSTANBUL Bayrampaşa’da 12 yaşındaki kız öğrencisine cinsel tacizlerde bulunan Türkçe öğretmeni Kemal D.’ye, 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Eklenme Tarihi: 17-04-2018 09:13 - Güncelleme: 17-04-2018 09:13

İSTANBUL Bayrampaşa'da geçen yıl, 12 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddia edilen Türkçe öğretmeni Kemal D. hakkında soruşturma başlatıldı. Kemal D. tutuklandı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mağdurenin ve bir arkadaşının ortak sınava girdiği, bu sırada arka sırada oturan mağdurenin öğretmeni tarafından yardım bahanesiyle cinsel istismara uğradığı anlatıldı.

TACİZİ ÖRTMEK İÇİN FAZLA PUAN: Sabah'ın haberine göre, Ön sırada oturan öğrenci de ifadesinde daha önce Kemal D.'nin mağdur öğrenciye yönelik cinsel tacizlerini bildiği için ara ara kalemi yere atarak onlara baktığını ve bu sırada cinsel istismarı gördüğünü söyledi. Tanık öğrenci sınavdan kendisinin 70 aldığını, mağdur öğrencinin ise 100 aldığını, bunun mağdur öğrenciye yardım etmesinden dolayı olduğunu belirtti.

CEBİR VE ŞİDDET KULLANARAK CİNSEL İSTİSMAR: İddiaları reddeden Kemal D. 'cebir ve şiddet kullanarak çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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