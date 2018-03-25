Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

2013’te ise Bizim Okul isimli dizide Elif karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir lisede yer alan öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pınar Aydın,Bican Günalan yer aldı. 2014’te ise O Hayat Benim isimli dizide Tülay karakterini canlandırdı. Dizi, yıllarca anne ve babasını tanıyamadan büyüyen ve bunun farkında olmayan Bahar isimli bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Bayraktar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Keremcem yer aldı.



