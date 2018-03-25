Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

Kanal D'nin klasik dizisi Arka Sokaklar'ın ilk Pınar'ı Pınar Aydın'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte Arka Sokaklar'ın Pınar'ının son hali...

Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

Kanal D'nin klasikleşen yapımı Arka Sokaklar 12 sezondur ekranlarda. Pek bitecek gibi görünmüyor. Yayınlandığı cuma akşamları her daim lider olmaya devam eden Arka Sokaklar'ın oyuncu kadrosundan kimler geldi kimler geçti. Onlardan biri de Rıza Baba'nın kızı Pınar. Şuan Pınar karakterini canlandıran başka bir oyuncu olsa da ilk Pınar, Pınar Aydın'dı.

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

Pınar Aydın daha sonra diziden ayrıldı. Bir iki farklı projede yer alsada ekranlardan elini eteğini çekti, kendi kabuğuna döndü. 2005’te Arka Sokaklar isimli dizide Pınar karakterini canlandırdı. Dizi, emniyet içerisinde yer alan özel bir ekibin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Zafer Ergin, Şevket Çoru, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yer aldı. 2010’da Akasya Durağı isimli dizide İpek karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir taksi durağında çalışan şoförlerin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Berk Oktay ve Melek Baykal yer aldı.

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

2013’te ise Bizim Okul isimli dizide Elif karakterini canlandırdı. Dizi, küçük bir lisede yer alan öğrenci ve öğretmenlerin yaşadıklarını komik bir şekilde anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pınar Aydın,Bican Günalan yer aldı. 2014’te ise O Hayat Benim isimli dizide Tülay karakterini canlandırdı. Dizi, yıllarca anne ve babasını tanıyamadan büyüyen ve bunun farkında olmayan Bahar isimli bir kadının yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ceren Moray, Ezgi Asaroğlu, Sinan Bayraktar, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Keremcem yer aldı.

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Arka Sokaklar'ın yıldızıydı Pınar Aydın'ın son hali şok edecek!

Şimdilerde sessiz sakin bir hayat süren Pınar Aydın'ın şuan ki halini görenler şaşıp kalıyor.

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