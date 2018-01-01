Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

Dile kolay, tam 12 sezondur Kanal D ekranlarında kesintisiz bir şekilde yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları artık ailemizin birer ferdi gibi olmadı mı? Onlardan biri de Mesut Komiser karakterini yıllardır başarıyla canlandıran Şevket Çoruh...