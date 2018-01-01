Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

Dile kolay, tam 12 sezondur Kanal D ekranlarında kesintisiz bir şekilde yayın hayatını sürdüren Arka Sokaklar dizisinin oyuncuları artık ailemizin birer ferdi gibi olmadı mı? Onlardan biri de Mesut Komiser karakterini yıllardır başarıyla canlandıran Şevket Çoruh...

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser tiplemesiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Şeket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu medya ve iletişim sektöründe çalışan Özge Turna ile dünyaevine girdi. Sade bir nikahla dünyavine giren çift, 2018'e evli girdi.

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

ŞEVKET ÇORUH KİMDİR? Şevket Çoruh, 30 Haziran 1973 tarihinde İstanbul'da, terzi bir anne ile şoför bir babanın tek çocuğu olarak doğmuştur. Babası Selami bey Üsküdar-Kadıköy hattında dolmuş şoförlüğü yapmaytaydı. 14 yaşından 24 yaşına kadar İstanbul Maltepe'de büyümüştür. Aslen Artvin'lidir. Ailesi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda Ardanuç'un Anaçlı köyünden İstanbul'a göç etmiş ve 1973 yılında istimlak edilerek bugün Ömerli Barajı suları altında kalmış olan Muratlı köyüne yerleşmiştir.

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh evlendi bakın kimle

İlk ve orta öğrenimini Üsküdar'da Taşmektep İlkokulu'nda, lise öğrenimini ise Kartal Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Liseden sonra girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. 1989 yılından beri çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı.

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