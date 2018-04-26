Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Kanal D ekranlarında 12 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'a, İşte Benim Stilim adlı yarışmadan çıkan bir yarışmacı dahil oluyor. Peki Arka Sokaklar'a katılan İşte Benim Stilim yarışmacısı olan o yarışmacı kim?

Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Kanal D'nin 12 sezondur izleyici karşına çıkan, en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, daha ekranlarda yerini alacak gibi görünüyor. Oyuncu sirkülasyonu oldukça hızlı olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu daha katılıyor. Bu kez katılacak olan oyuncu çok tanıdık bir isim ve görünce çok şaşıracaksınız.

118
Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Son zamanlarda Arka Sokaklar'da yas havası devam ediyor. Hüsnü Çoban'ın çocuklarının tutuklanması, birinin katil olması derken, merak en üst seviyede tutulurken, dizinin kemikleşmiş izleyicisi bu akışta diziyi asla yalnız bırakmıyor.

218
Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Öte yandan Arka Sokaklar izleyici, dizide ki oyuncu sirkülasyonuna oldukça alışkın. Bu yüzden yeni gelen oyuncu çok yardırganmayacak gibi. Ancak öyle bir oyuncu geliyor ki şaşırıp kalacaksınız.

318
Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

O İSİM EZGİ BAYLAR; İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Ezgi Baylar, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'a dahil oldu. Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan Ezgi Baylar, dizinin 481'inci bölümünde yer alacak.


418
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro