Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Kanal D'nin 12 sezondur izleyici karşına çıkan, en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, daha ekranlarda yerini alacak gibi görünüyor. Oyuncu sirkülasyonu oldukça hızlı olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu daha katılıyor. Bu kez katılacak olan oyuncu çok tanıdık bir isim ve görünce çok şaşıracaksınız.