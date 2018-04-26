Arka Sokaklar'ın bu tercihi ağızları açık bıraktı yeni oyuncu olay!

Kanal D'nin 12 sezondur izleyici karşına çıkan, en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar, daha ekranlarda yerini alacak gibi görünüyor. Oyuncu sirkülasyonu oldukça hızlı olan Arka Sokaklar'a yeni bir oyuncu daha katılıyor. Bu kez katılacak olan oyuncu çok tanıdık bir isim ve görünce çok şaşıracaksınız.
Son zamanlarda Arka Sokaklar'da yas havası devam ediyor. Hüsnü Çoban'ın çocuklarının tutuklanması, birinin katil olması derken, merak en üst seviyede tutulurken, dizinin kemikleşmiş izleyicisi bu akışta diziyi asla yalnız bırakmıyor.
Öte yandan Arka Sokaklar izleyici, dizide ki oyuncu sirkülasyonuna oldukça alışkın. Bu yüzden yeni gelen oyuncu çok yardırganmayacak gibi. Ancak öyle bir oyuncu geliyor ki şaşırıp kalacaksınız.
O İSİM EZGİ BAYLAR; İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran Ezgi Baylar, Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'a dahil oldu. Uzun süredir oyuncu koçlarından eğitim alan Ezgi Baylar, dizinin 481'inci bölümünde yer alacak.
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