Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri Arka Sokaklar. 12 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar için gelecek sezon akıbeti ne olur bilinmez. Ama 12 sezondur ekranlarda dimdik duran Arka Sokaklar'ın reytingleri çok iddialı, yeni dizilerden katbekat daha iyi şuan. Akıbeti olarak bahsettiğimiz şey ise dizide ki çok büyük hatalar. 12 yıldır çekilen bir dizi için normal karşılanabilir mi bu hatalar bilimiyoruz ancak araştırdıkça öyle hatalar çıkıyor ki pek akıl alır gibi değil. İşte Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'dan birbirinden ilginç çekim hataları.