Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Kanal D ekranlarında 12 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak? Devam edip etmemesi değil konu dizide ki çekim hataları. Öyle çekim hataları ortaya çıkıyor ki bu kadarı da pes dedirtiyor. İşte Arka Sokaklar'ın çekim hataları.

Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri Arka Sokaklar. 12 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar için gelecek sezon akıbeti ne olur bilinmez. Ama 12 sezondur ekranlarda dimdik duran Arka Sokaklar'ın reytingleri çok iddialı, yeni dizilerden katbekat daha iyi şuan. Akıbeti olarak bahsettiğimiz şey ise dizide ki çok büyük hatalar. 12 yıldır çekilen bir dizi için normal karşılanabilir mi bu hatalar bilimiyoruz ancak araştırdıkça öyle hatalar çıkıyor ki pek akıl alır gibi değil. İşte Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'dan birbirinden ilginç çekim hataları.

17
Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Arka Sokaklar'ın bu bölümünde araçtaki adam kaçırılıyor araç ile birlikte hemde. Burada dikkat etmeniz gereken ise arabanın plakası. Arabanın plakasını lütfen aklınızda iyi tutun.

27
Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Kaçırıldıktan sonra araç bulunuyor tabi içerisindeki adamcağız ortalarda yok. Hüsnü komiser iş başında. Aracı buluyorlar. Peki buldukları ve kaçırılan araç arasında devasa bir fark olmasına rağmen nasıl o olduğunu söylüyorlar. Çünkü iki aracın plakası birbirinden farklı.

37
Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Hüsnü Çoban'ın rahmetli eşi Suat Çoban'ı polislerin karşıladığı bu sahnede, polisin belindeki silaha dikkat. Polisin belindeki silah oyuncak bir silah ve bu her halinden belli.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro