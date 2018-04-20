Arka Sokaklar'ın akıbeti ne olacak bu kadarına pes doğrusu!

Kanal D'nin en sevilen dizilerinden biri Arka Sokaklar. 12 sezondur izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar için gelecek sezon akıbeti ne olur bilinmez. Ama 12 sezondur ekranlarda dimdik duran Arka Sokaklar'ın reytingleri çok iddialı, yeni dizilerden katbekat daha iyi şuan. Akıbeti olarak bahsettiğimiz şey ise dizide ki çok büyük hatalar. 12 yıldır çekilen bir dizi için normal karşılanabilir mi bu hatalar bilimiyoruz ancak araştırdıkça öyle hatalar çıkıyor ki pek akıl alır gibi değil. İşte Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'dan birbirinden ilginç çekim hataları.
Arka Sokaklar'ın bu bölümünde araçtaki adam kaçırılıyor araç ile birlikte hemde. Burada dikkat etmeniz gereken ise arabanın plakası. Arabanın plakasını lütfen aklınızda iyi tutun.
Kaçırıldıktan sonra araç bulunuyor tabi içerisindeki adamcağız ortalarda yok. Hüsnü komiser iş başında. Aracı buluyorlar. Peki buldukları ve kaçırılan araç arasında devasa bir fark olmasına rağmen nasıl o olduğunu söylüyorlar. Çünkü iki aracın plakası birbirinden farklı.
Hüsnü Çoban'ın rahmetli eşi Suat Çoban'ı polislerin karşıladığı bu sahnede, polisin belindeki silaha dikkat. Polisin belindeki silah oyuncak bir silah ve bu her halinden belli.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER