Arka Sokaklar'da iki oğlunu kaybediyor bu kadarı fazla!

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 477.yeni bölümü ile izleyiciyi şoke edecek. Özgür Ozan'ın canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteri, her iki oğlunu da kaybediyor. Peki şimdi ne olacak? İşte izleyiciyi şoke edecek o anlar.

Arka Sokaklar'da iki oğlunu kaybediyor bu kadarı fazla!

Kanal D ekranlarında 12 sezondur izleyicinin karşısına dinmeyen temposu ile çıka Arka Sokaklar'da karakterler büyüdükçe, sorunlarda büyüyor. Türkiye televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'ın 477.yeni bölümünde izleyici büyük şok geçirecek. Hüsnü Çoban iki oğlunuda kaybediyor. Daha öcne eşi Suat'ı kaybeden Hüsnü Çoban'ın oğullarına ne olacak?

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Arka Sokaklar'da iki oğlunu kaybediyor bu kadarı fazla!

Arka Sokaklar’da Şok! Hüsnü Çoban, iki oğlunu da kaybediyor. Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Tekin cinayet şüphesiyle hapsi boylarken, Metin de kardeşini kurtarmak isterken katil oluyor. Peki her şer böyle mi kalacak?

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Arka Sokaklar'da iki oğlunu kaybediyor bu kadarı fazla!

METİN DE BAŞKASINI VURUYOR; Cuma akşamları reyting rekorları kıran dizide Tekin’e oynanan oyunu çözmek için büyük uğraş veren ağabeyi Metin de boğuşma esnasında yanlışlıkla başkasını vuruyor.

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Arka Sokaklar'da iki oğlunu kaybediyor bu kadarı fazla!

HÜSNÜ ÇOBAN ŞOKTA; Yeni bölüm fragmanında iki oğlu da ellerinden kayıp giden Hüsnü Çoban ise neye uğradığını şaşırıyor. Dizinin yeni bölümü 13 Nisan Cuma akşamı yayınlanacak.

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