Arka Sokaklar'da bu da oldu vuruldu, öldü, dirildi ve...

Kanal D'nin hem en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar hem de en kemil izleyici kitlesine sahip olanı. Öyle ki 12 yıl boyunca, reyting yarışından birgün olsun bile geri kalmadı ve 12.sezonunda da hep zirvede. Ancak artık izleyiciyi sıkan bi durum var gibi.