Arka Sokaklar'da bu da oldu vuruldu, öldü, dirildi ve...

Kanal D'nin hem en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar hem de en kemil izleyici kitlesine sahip olanı. Öyle ki 12 yıl boyunca, reyting yarışından birgün olsun bile geri kalmadı ve 12.sezonunda da hep zirvede. Ancak artık izleyiciyi sıkan bi durum var gibi.
BAŞINA GELMEYEN KALMADI; karısı öldü, kendi öldü dirildi, çevresinde ölüp dirilmeyen kimse kalmadı derken, Hüsnü Çoban Arka Sokaklar 477.yeni bölümde her iki oğlunuda hapse gönderiyor.
Konuya başarılı gazeteci Mesut Yar, bugün köşesinde yer verdi. Hüsnü Çoban'ın başına gelenleri en iyi açıklayan yazılardan biri olan bu yazı, Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri hakkında ipucu veriyor.
İşte Mesut Yar'ın o yazısı 'Türk TV tarihinin en talihsiz karakteri konusunda kararsızdım. Ama şu son gelişmeler gösterdi ki “talihsiz” diye bir tanım varsa “Arka Sokaklar”ın (Kanal D) Hüsnü Çoban komiserinin eline kimse su dökemez...
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