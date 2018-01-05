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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman 464.bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman 464.bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman bu akşam var mı? 5 Ocak 2018 cuma günü Kanal D yayın akışına baktığımız zaman Arka Sokaklar'ın bugün olmayacağını görüyoruz. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman ekrana gelecek?

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 16:41 - Güncelleme: 05-01-2018 16:41

Kanal D'nin cuma günleri ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Arka Sokaklar izleyen izleyiciler 5 Ocak tarihinde yeni bölüm var mı sorusunu soruyor. Gelin hep birlikte Kanal D yayın akışına bakalım.

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar bu akşam yeni bölümü yayınlamayacak. Arka Sokaklar'ın yayınlanmama nedeni ise yılbaşı haftasına denk gelmesi. Kanallar genellikle yeni yılın ilk haftası dizilerin yeni bölümlerini yayınlamayı tercih etmiyor. Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Arka Sokaklar yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Arka Sokaklar 464.yeni bölümü 12 Ocak tarihinde ekrana gelecek. 

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Selin, Rıza Baba tarafından açığa alınıyor! Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi? Sinem, kirli işler peşinde koşmaya devam eder. Sinem'in yeni planları nasıl sonuçlanacak?  Ekip, kendini silahlı bir kovalamacanın içinde bulur. İnsanların canına acımadan kıyan saldırgan, ekip tarafından yakalanabilecek mi? Selin'den gizli işler, bitmek bilmiyor. Son yaşanan olaylar, Selin için son nokta olmuştur. Rıza Baba, olanlar yüzünden Selin'i açığa alma kararı alır. Selin, yeniden görevinin başına dönebilecek mi?

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