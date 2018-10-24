Arka Sokaklar bombası patladı! Efsane isim diziye tekrar geliyor

En uzun soluklu dizilerden biri olan Arka Sokaklar reyting başarısı ile Kanal D'nin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 493. yeni bölümü ile bu cuma günü ekrana gelecek dizide izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor!
İLKER İNANOĞLU BOMBASI: Kanal D’nin, yapımı Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul, Sinan Yurdakul’un yazdığı fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın kadrosuna başarılı oyuncu İlker İnanoğlu yeniden dahil oluyor.
Dizinin 2 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek olan bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan İnanoğlu; hikâyeye Engin ‘Müdür’ olarak geri dönecek.
YUVAYA DÖNMEK MUHTEŞEM: Öncelikli görevi; zor günlerden geçen ekibi bir arada ve ayakta tutmak olacak.
Diziye tekrar dönmenin sevincini yaşayan İnanoğlu, “İnsan sevdiği şeyden fazla uzak kalamıyor. Çok özlediğim oyuncu arkadaşlarım ve set ekibimizle sonunda kucaklaştım, bıraktığımız yerden tekrar başladık. Yuvaya dönmek muhteşem bir duygu ” diyerek sevincini dile getirdi.
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