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Arka Sokaklar 502.yeni bölümde şoke eden olay Mesut Komiiser...

Arka Sokaklar 502.yeni bölümde şoke eden olay Mesut Komiiser...

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 502. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Arka Sokaklar 502.bölüm neden yok? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde neler olacak? Arka Sokaklar 25 Ocak 2019 Cuma akşamı Kanal D'de

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 19:47 - Güncelleme: 18-01-2019 19:47

Kanal D ekranlarında 13 sezondur sürdürdüğü yayın macerasına dur durak bilmeden devam eden Arka Sokaklar 502.bölüm yayın tarihi diziyi uzun yıllardır takip eden kemikleşmiş izleyici kitlesi tarafından sorgulamaya alındı. Geçtiğimiz hafta birbirinden başarılı ve yetenekli polis ekipleri tarafından uyuşturucu çetesinin rehin olarak tuttuğu Hakan'ın peşine düşmesi ve onu kurtarabilmek adına tehlike ve risk ateşinin tam ortalarına atmalarının heyecan ve gerilim unsurlarının en uç noktada hissedildi. İşte, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği Erler Film imzasıyla ekrana taşınan Kanal D'nin efsane dizi projeleri arasına kazınan Arka Sokaklar 502.bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yönetmenliğinde Orhan Oğuz'un oturduğu ve senaryosunu ise Sinan Yurdakul ve Ozan Yurdakul'un kaleme aldığı seyircisinin olmaz olmaz yapımlarından Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak?

ARKA SOKAKLAR 502.BÖLÜM NEDEN YAYINLANMIYOR, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Arka Sokaklar 502.bölümün seyircisinin karşısına geçeceği tarihin Kanal D yayın akışında yer almamasının beraberinde aksiyon yüklü polisiye dizi projesini takip eden izleyici kitlesi tarafından Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman hangi tarihte yayınlanacak? yönünde online platform üzerindeki sorgulamalarını etraflıca yürütmek için kolları sıvadı. Arka Sokaklar 502.bölüm neden yayınlanmıyor? Araştırmasına sıklıkla devam eden izleyiciler için, hem yılbaşı tatili hem de verilen karar doğrultusunda tüm dizilerin 3 hafta boyunca yayın yapmayacak olmasından sebebi ile kısa bir süreliğine ekranlarda olmayacağı öğrenildi. Diğer taraftan iple çekilen dizinin yapımcısı kanadından kesin ve net bir bilgi verilmesiyle birlikte Arka Sokaklar yeni bölümünün 25 Ocak 2019 tarihinde yayınlanacağı açıklandı.

ARKA SOKAKLAR 502.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Kanal D ekranlarında uzun yıllardır büyük bir ilgiyle takip edilen yapımlarından Arka Sokaklar 502.bölüm fragmanı yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanal D'de 28 Aralık Cuma tarihinde ekranlardaki yerini alan Arka Sokaklar 501.son bölümde; üstlendiği gizli vazifede kimliğini ele veren Hakan büyük bir tehlikenin ortasında kendini bulurken, ekip ise onu ateş çemberinden kurtarmak için canla başla operasyon gerçekleştirdi. Arka Sokaklar son bölümde; Polis ekipleri Hakan'ın arama-kurtarma çalışması başlatırken tespit ettikleri yanmış vaziyette aracın içerisinde bir cesede ulaşmaları korku ve panik havası meydana getirdi. Aylin'in bu korkunç tablo karşısında kan beynine çıkarken, cesedin üzerinde yapılan araştırma sonucu Hakan'ın olmadığını öğrenmeleriyle birlikte derin bir nefes alındı. Ekip, hız kesmeden Hakan'ın izini sürmeye devam ederken, uyuşturucu çetesinin başındaki adam Nizam ise Hakan'ın elinde olduğunu ve sağ salim kendilerine teslim etmeleri karşılığında Şaban'ın ele geçirdiği parayı talep etti. Ekip, Nizam'ın istediği uyuşturucu parasına ulaşırken ona teslim edilmesi için bu riskli vazifeyi Aylin'in üstlenip beraberinde başına buyruk hareket etmesiyle yeni bir felaketin kapısını araladı.

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