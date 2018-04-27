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Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 479. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 479. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 4 Mayıs 2018 cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinin 479. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisinin 479. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 10:57 - Güncelleme: 27-04-2018 10:57

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 479. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?   Barbaros vurulmuştur. Savcı Arzu’nun talimatıyla Metin tutuklanır ve nezarete atılır. Hüsnü, Metin’in tutuklandığı haberini evdekilerle paylaşır. Evdekiler Metin’in suçsuz yere içerde olmasından dolayı çok üzgündür. Ziya, bir otelin konferans salonunda konuşma yapmaktadır. Konuşma sonrasında Mecnun, Ziya’yı tebrik eder ve otelden ayrılırlar. Ziya’nın arabasına kimyasal bir madde sıkılmıştır. Arabanın içindeki kimyasal madde etkisiyle Ziya bayılır. Ekibimiz olay yerine gelir. Hande ve Volkan da kimyasal maddenin etkisinde kalır ve kendilerinden geçerler. Hande ve Volkan’ın bu madde yüzünden hayati tehlikesi vardır. Ali ve Pınar, Ali’nin eski arkadaşı Musa’yı görürler. Bir yerde oturur ve eski günlerden konuşurlar. Birkaç gün sonra Ali, Musa’yı suça karışmış şekilde bulur. Bu durum Ali’nin huzurunu kaçıracaktır.

ARKA SOKAKLAR 479. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 479. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 479. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz. 

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