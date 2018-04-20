Arka Sokaklar 478. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 478. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Polisler, Tekin’i tutuklar. Arzu, Tekin’in davasını yürütmektedir. Tekin’i suçlayıcı şekilde davranır ve ekibi de karşısına alır. Tekin, gözaltına alınır. Arzu, Hüsnü’nün ısrarıyla Tekin’e tatbikat yaptırır ve yine de ikna olmaz. Metin, kardeşinin cezaevinde yatmasına sebep olan Barbaros’un peşine düşer. Barbaros silahlı ve tehlikelidir.

usuf, hastaneye yetiştirilir ve ameliyata alınır. Kadem adamları ile Salim Paşahan adamları arasında çatışma yaşanır. Ekip, çatışmaya yetişir. Kadem, hastaneden Eren’i kaçırır. Bahar ve ekip peşlerine düşer. Kadem, Eren ile deniz yoluyla kaçacaktır. Ekip, limana baskın yapar. Tam Eren’i kurtaracakları sırada Eren tekneden denize düşer.

ARKA SOKAKLAR 478. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 478. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 478. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden ulaşabilirsiniz.