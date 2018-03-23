Arka Sokaklar 475. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 475. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Rıza Baba ve ekip, rehin tutulanları kurtarmak için deponun etrafını sarar. Volkan ve bir sivil polis daha motorlarına binip, gizlice motorcu gibi takip etmeye başlarlar.

İzzet mobilyacıdır. Tanınan, bilinen bir mağazası vardır. Kendilerini baş komiser ve komiser diye tanıtan Yalçın ve Naci tarafından aranır. İzzet’e çalışanlarının örgüt kapsamında arandığını söylerler. İzzet’i de örgüt üyesi olmakla suçlayarak yüklü miktarda para isterler. İzzet’in akrabası Avukat Önder, Savcı Arzu’dan yardım ister.

Ekibimize, örgüt üyelerine yardım ve yataklık şüphesiyle farklı bir ihbar gelir. Ekip ihbarın geldiği seraya baskın düzenler. Seracı yaralı şekilde bulunur.

ARKA SOKAKLAR 475. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 475. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 475. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.