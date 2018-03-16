Arka Sokaklar 474. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 474. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur.

Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.

ARKA SOKAKLAR 474. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.