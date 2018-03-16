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Arka Sokaklar 474. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Arka Sokaklar 474. bölüm fragmanı son bölüm nefes kesti

Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 23 Mart 2018 cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinin 474. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisinin 474. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 12:29 - Güncelleme: 16-03-2018 12:29

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 474. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Lojistik firma sahibi Numan, yanında adamı Cemil ve korumasıyla silahlı saldırıya uğrar. Ekibimizin yaptığı inceleme sonucunda, saldırıyı Yıldırım isimli eski çalışanlarının yaptığı ortaya çıkar. Numan, polisin olayın peşine düşmesini istemeden konuyu kendi aralarında çözmeye çalışır; ancak, ekibimiz saldırı sebebini çözünceye kadar uğraşacaktır. Olayın arkasından herkesi hayrete düşürecek bir isim bulunmaktadır. Rıza Baba ve ekibi o ismi yakalamadan işin peşini bırakmamaya kararlıdır.

Tunç’un arkadaşı Erhan, otobanda kazaya uğrar. Mesut da hastaneye gider. Erhan’ın kanında uyuşturucu maddeye rastlanır. Olayın aslı araştırılınca, Erhan’ın uyuşturucu kullanmasına sebep olan kişiler tehlikelidirler ve bu durumdan Tunç’un başına bir şey gelmesinden korkulur.

Cemil, Kadir Altun’un gözüne girip has adamı olabilmek  için Yusuf’un lojistik firmasıyla anlaşmaya çalışır. Yusuf çalışmak istemeyince, inşaatında yangın çıkarırlar.

ARKA SOKAKLAR 474. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 474. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • deniz 16 Mart 2018 13:42 Dizinizde basarilar diliyorum keske film olsa diziyi film yapmayi hic dusunuyormusunuz sevgiler

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