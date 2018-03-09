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Arka Sokaklar 473. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Arka Sokaklar 473. bölüm fragmanı son bölüm ekrana kilitledi

Arka Sokaklar 473. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 16 Mart 2018 cuma akşamı ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinin 473. yeni bölümünde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Arka Sokaklar dizisinin 473. yeni bölüm fragmanı İnternethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 09-03-2018 16:37 - Güncelleme: 09-03-2018 16:37

Kanal D'de cuma akşamları ekrana gelen ve en uzun soluklu dizi unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar, yayınlanan son bölümüyle yine izleyenleri ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Arka Sokaklar dizisinin 473. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?  Eda, cinayet şube polisleri tarafından gözaltına alınır. Aylin ve Selin, sorguya alınmayacak olan iki kişi olarak Koray cinayetini araştırmaya karar verir. Cinayetin işlendiği yerde kameralar araştırılır; ancak, hiçbirine ulaşılamaz. Sadece oradan geçmekte olan bir otobüs tespit edilir. Şoförü takip ederler. Şoför biriyle buluşur. Buluştuğu kişinin yüzünü görmezler; ancak, cinayetin bir numaralı zanlısı kaçarken yaralanır.

Motosiklet kullanan kapkaççılar, sürekli yeni bir olaya karışır. Önüne gelenlere acımadan saldırırlar ve paralarını gasp ederler. Olay yeri incelemelerinde Zeliha da gazeteci kimliğiyle bulunmaktadır. Hüsnü, adamların çok tehlikeli olduğu konusunda Zeliha’yı uyarır ve bu olayın peşini bırakmasını söyler. Zeliha babasının uyarılarına rağmen ikna olmaz ve olayın peşine düşer. Zanlı Rıdvan ve Zeliha’yı fark eder.

ARKA SOKAKLAR 473. BÖLÜM FRAGMANI: Arka Sokaklar 473. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 473. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman buradan izleyebilirsiniz. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 19:00 Fffdhrhrhdgfhfhhhvccvvfvvvvvffffjhfffjgffygfffhhddhhhfffdddhhhfdfgdgddğdhgghffdhhhhdddhhdddhhhh

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