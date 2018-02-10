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Arka Sokaklar 469. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 469. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 468. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyiciler şimdiden 469. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı. 16 Şubat tarihinde ekrana gelecek olan Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte Arka Sokaklar 469. bölüm fragmanı...

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 11:08 - Güncelleme: 10-02-2018 00:05

Kanal D'nin cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, 468. bölümüyle izleyici ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes 469. bölümde neler olacağını merak ediyor.

ARKA SOKAKLAR 468. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İstihbarat ve emniyetin işbirliği yaptığı bir dosya yüzünden Selin gizli görevle Suriye'ye gitti. Amacı teröristerin elindeki çocuğu kurtarmaktır. Kılık değiştirip çocuğa ulaşan Selin, teröristle karşı karşıya kaldı. Terörist çocuğu kalkan olarak kullandı ve Selin onu vurmakta kararsız kaldı. 

Sevdiği kadının Suriye'ye görevle gittiğini öğrenen Mesut, Selin'in arkasından Suriye'ye gitti. Teröristlerin yerini buldu; fakat, bu sefer de kendi hayatı tehlikeye girdi.

Ali ve Bahar eli silahlı bir adamın peşine düştü. Uzun bir kovalamacadan sonra Ali, adamı durdurmak için ateş etti. Adam vuruldu. Kimliğine baktıklarında adamın polis olduğunu öğrendiler. 

ARKA SOKAKLAR 469.YENİ BÖLÜMÜ FRAGMANI

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