Arka Sokaklar 467.yeni bölüm fragmanı şimdi neler olacak?

Kanal D'nin cuma günleri ilgiyle izlenen ve yıllardır ekrana gelen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümünde neler olacak? Selin'in tutuklanmasından sonra Mesut'un neler yapacağı merak ediliyordu. Peki Arka Sokaklar 467.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar yayınlanan son bölümde, Selin'in cezaevine girmesi ekibe büyük bir darbe yarattı. Tüm ekip, Selin için karar açıklanırken çaresizce bakmaktan başka bir şey yapamadı. Bahar, düzenlenen baskın saldırısında bomba sonucu büyük yara aldı. Aylin'in de yanı zamanda yaralanması geceye damga vurdu. Bebek ticareti yapan çekenin çökertilmesi ise biraz da olsa gerginliği aldı. Peki Arka Sokaklar 467.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 467.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Arka Sokaklar 467.yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Arka Sokaklar 476.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.