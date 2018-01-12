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Arka Sokaklar 465.bölüm fragmanı yeni maceraya bakın

Arka Sokaklar 465.bölüm fragmanı yeni maceraya bakın

Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 19 Ocak 2018 cuma günü ekrana gelecek olan Arka Sokaklar 465.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gören Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı ve bölüm özeti internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 12:01 - Güncelleme: 12-01-2018 12:01

Kanal D'nin uzun zamandır yayın hayatına devam eden dizisi Arka Sokaklar yayınlanan son bölümüyle büyük ekran gördü. Şebnem Schafer'ın konuk olduğu Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Rıza Baba ve ekibinin maceradan maceraya koştuğu Arka Sokaklar yayınlanan son bölümünde bebek satan çeteye yer verildi. Yayınlanan son bölümde, silahlı suça karıştığı için Selin açığa alınır. Songül, Buse’yi yanına almadan kaçar gider. Buse köprü altında kalmaya başlar. Neriman isimli kadın, Buse’nin haline acır ve ona yardım eder. Kızının evine yerleştirir; ancak, Buse’nin babası namusunu temizleme düşüncesiyle Buse’yi öldürmeye karar verir. EkipBurhan’ı durdurmanın peşine düşer. Adem, Şamil’in bir numaralı adamıdır ve Filiz isimli hamile bir kadını evde alıkoyar. Zübeyir ve Zeynel’i de kaçmaması için yanında bekletir. Filiz adamların elinden kurtulmak için kendini dışarı atar. Karşıdan gelen bir araba feci şekilde kadına çarpar. Bebek satıcılarının yer aldığı son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 465.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Arka Sokaklar 465.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz. 

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