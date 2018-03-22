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Arjantin'den PKK'ya yardıma geldi! Ve öldürüldü...

Arjantin'den PKK'ya yardıma geldi! Ve öldürüldü...

Afrin'e yönelik Zeytin dalı Harekatı'nda öldürüler yabancı teröristler kervanına Arjantinli Alina Sanchez de katıldı. Alina Sanchez, Türk F-16'larınca yapılan bombardımanda öldürüldü...

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 15:31 - Güncelleme: 22-03-2018 15:38

AFRİN'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, terör örgütü PKK'nın uluslararası teröristlerini de tekrar gündeme getirdi. Harekat boyunca İngiltere, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve İsveç vatandaşı 'PKK'nın ithal teröristleri öldürülmüş. Son öldürülen ithal terörist Arjantin'li Alina Sanchez oldu. 

GÜNEY AMERİKA'DAN ÖLMEYE GELDİ: Türk Hava Kuvvetleri'nin Afrin'deki terör hedeflerine önelik bombardıman sırasında Arjantinli kadın terörist öldürüldü. Terör örgütü YPG'nin kadın yapılanması YPJ'ye katılan Arjantinli Alina Sanchez öldürülen son ithal terörist oldu. Sanchez'in üzerinden otomatik silah, el bombaları ile birlikte birçok mühimmat çıktı.

İNGİLİZ TERÖRİST DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ: Geçen hafta da terör örgütü PKK’ya katılan ve Afrin'de mehmetçiğe karşı savaşan Anna Campbell isimli İngiliz kadın terörist öldürülmüştü. 2017 Mayıs'ında PKK’ya katılan Campbell’ın, terör örgütünün Suriye’de öldürülen ilk İngiliz üyesi olduğu tahmin ediliyor.

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72 MİLLETTEN TERÖRİST VAR: PKK saflarında 72 milletten teröristin olduğu biliniyor. Daha önce terör örgütüne katılan İngiltere, Almanya, ABD, Fransa, Belçika, Yunanistan, İzlanda, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya ve İsveç vatandaşı yabancı teröristler öldürülmüştü.

YPG'nin sözcüsü Redur Halil, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da PYD için çatışmalara giriyor. Daha önce ABD'li Jake Klipsch ve birçok yabancı teröristte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de öldürülmüştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 22 Mart 2018 16:39 Turkiye topragi icinde yasayan her insan bu vatanda hak sahibidir.Devlet sanal bir kavramdir Halk ise gercek olan.Halk olmadan Devlet olmaz. Turkiye sinirlari icindeki her insan bizimdir bizim topragimiza aittir bizim Canakkalede Kibrista omuz omuza savasirken Turk veya Kurt ayrimimiz olmadi.Afrinde Turkiye askeri var KUrtlere karsi degil Batinin yarattigi PKK YPG ve arkalarindaki ozellikle Fransiz Ermeni lobisine karsi savasiyor.Bilincli olalim. Dogudaki insan Batidakine darilmasin.Batidaki dogudakini hor gormesin.Gecmisteki destanlari birlikte yazdik biz.

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