Arınç'tan dikkat çeken Erbakan paylaşımı! İkazlarını...

27 Şubat 2011 yılında ahirete irtihal eden Milli Görüş hareketinin lideri Necmettin Erbakan ölüm yıldönümünde sevenleri tarafından rahmetle anılıyor. Ölüm yıldönümü sebebiyle çok sayıda siyasi çevreden anma mesajları yayınlanırken, onlardan biri de Bülent Arınç oldu.
Bülent Arınç, zamanında ters düştüğü ve baş kaldırdığı hocası Necmettin Erbakan'ı Twitter üzerinden andı.
İHTİYAÇ DUYUYORUZ: Erbakan'ın ölüm yıldönümü için sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Arınç, "Vefatının 7. yılında; büyük devlet adamı, vatan ve millet sevdalısı, merhum Prof.Dr.Necmettin Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve hasretle anıyorum. O'na ve öğretilerine her geçen gün daha çok ihtiyaç duyuyor; O'nu ve ikazlarını daha iyi anlıyoruz. Ruhu şad, mekanı Cennet olsun..." sözleriyle merhum Necmettin Erbakan'ı andı.
GÜNAH ÇIKARDI
Bülent Arınç, Erbakan'la fikir ayrılığını sembolize eden isimlerin ilkiydi. Aradan geçen zamanla birlikte Arınç'ın yollarını ayırdığı tek kişi Necmettin Erbakan olarak kalmadı.
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Bülent Arınç Manisa Lisesi'ni bitirdi. 1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Manisa'da uzun süre serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasete ilgi duydu. Siyasete Gen&ccDEVAMI »
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