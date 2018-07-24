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Arıları uzaklaştırmak istedi! Evini yaktı

Arıları uzaklaştırmak istedi! Evini yaktı

ESKİŞEHİR’de arılar tarafından evi istilaya uğrayan bir vatandaş, çözüm için başvurduğu yöntem sebebiyle yanlışlıkla evini yaktı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 15:32 - Güncelleme: 24-07-2018 15:34

Olay, Emek Mahallesi Anadolum Sokakta gerçekleşti. Selettin Keleş isimli vatandaş, evini istila eden arılarla başı derde girdi. Evin teras katında yuvalanan arılar zamanla tüm apartmanı istila etmeye başladı. Ev sahibi Keleş, yaşadığı duruma çözüm ararken, bir televizyon kanalında arıları uzaklaştırmak için kullanılan ‘Tütsüleme’ yöntemini gördü ve bunu uygulamak için harekete geçti. Ardından Selettin Keleş, teras katında bulunan sobayı odunla doldurarak yakmaya başladı. Ateşten çıkan dumanı gören Keleş, arıların dumandan etkilenerek uzaklaşacağını düşünerek içeri girdi. Bir süre sonra harlanan odunlardaki ateş, soba kenarında bulunan karton ve kağıt parçalarına sıçradı. Kısa sürede önce terasa ardından odalara yayılan alevler tüm evi sardı.

Bu esnada sokaktan geçen iki genç, daireden çıkan alevleri görmesi üzerine durumu Eskişehir İtfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. 112 ekipleri ise dumandan etkilenen kişileri araştırmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren yangın büyük çabalarla söndürülse de Keleş’in evi kül olmaktan kurtulamadı.

'DUMANI VERİNCE BENİ SARDILAR'
Arılarla mücadelesinde yaşadığı talihsiz olayı anlatan 70 yaşındaki Selettin Keleş, “Balkonda sarı arılar vardı. Sobayı yaktım, duman verdim. Televizyonda öyle dinledim. Dumanı verdiğim gibi arılar beni sardılar. Duman da buraları sardı yangın çıktı. Sobadan sıçradı. Sobanın içinde odunlar vardı, odundan sıçradı buralarda kağıtlar, karton kutu vardı onlar tutuştu” ifadelerini kullandı.

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Kaynak : İHA

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