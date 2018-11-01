Arılara bakmaya gitti: Dere kenarında ölü bulundu!

ELAZIĞ'ın Keban ilçesi Beydeğirmeni köyü Melilan Mezrasında meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, 61 yaşındaki Satım Öcaloğlu evden çıkarak arı kovanlarının olduğu bölgeye gitti. Bir süre haber alınamaması üzerine yakınları tarafından yapılan aramada dere kenarında cansız bedeni bulundu.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerle birlikte savcının incelemesinin ardından Öcaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.