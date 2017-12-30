  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBanka senin, neden ekstra ücret ödeyesin?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Arılar durumun gerektirdiği şekilde davranıyor

Arılar durumun gerektirdiği şekilde davranıyor

MOSKOVA Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucuna göre arılar, yalnızca içgüdülerinin değil, durumun gerektirdiği gibi davranabiliyor. Ancak arılar zekâları ile bir adım daha önde denebilecek özelliklere de sahip.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-12-2017 03:10 - Güncelleme: 30-12-2017 03:10

MOSKOVA Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı araştırma sonucuna göre arılar, yalnızca içgüdülerinin değil, durumun gerektirdiği gibi davranabiliyor. Ancak arılar zekâları ile bir adım daha önde denebilecek özelliklere de sahip.

Arıların davranışlarını inceleyen Avusturyalı etolog Carl Ritter von Frisch, deneyleri sonucunda bu canlıların idrak kabiliyeti olduğunu saptamış ve 1973 yılında Nobel Ödülü’ne layık görülmüştü. Frisch araştırmaları sırasında 15’i siyah ve beyaz, biri renkli olmak üzere bir düzlemi kareler halinde 16’ya bölmüş, renkli olan ve yeri değişen bölgeye şekerli su, diğerlerine de sadece su koymuştu. Arılar hızla nereye gitmeleri gerektiğini anlayıp şekerli suyun olduğu renkli bölgeye gitmişti. Bu durum koku alamayan arıların şekerli suya kokusundan değil, renkten dolayı gittiklerini ve renkleri ayırt edebildiklerini göstermişti.

Carl Ritter von Frisch daha sonra bu bulgudan yola çıkan bilim adamları arıların çevrelerine uyum sağlama ve hesap yapma becerisi olduğunu öğrenmişti. Bilim adamları arıların mantık kuralları ve çevredeki varlıklar arasındaki bağıntıyı kavramasının akıllı olduklarını gösterdiğini belirlemişti. Öte yandan tüm canlılar gibi refleks ve içgüdülerine göre hareket eden arıların durumun gerektirdiği gibi de hareket edebildikleri tespit edildi.

ARILAR DENEYDE DURUMA UYGUN HAREKET ETTİ

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Vladimir Kartsev ve ekibi de arıların davranışları üzerinde yaptığı incelemede arıların durumun gerektirmesi halinde içgüdülerinin aksi yönde davranabildiğini gösterdi. Deney sırasında biri büyük diğeri daha küçük iki daire çizdi ve dairelerin üzerine yemler koyduğu gözlemlendi. Arı başta daha çok büyük dairenin üzerinde durmayı tercih etti. Zira doğada çiçeğin boyutu büyüdükçe, içindeki özüt miktarının arttığı, arıların da doğaları gereği büyük olana yaklaştığı biliniyor. Bilim insanları daha sonra da büyük dairenin üzerine tuzlu, küçüğe de şekerli bir çözelti koydu. Ancak arı bu kez de içgüdülerinin değil, durumun gerektirdiği gibi davranarak küçük dairenin üzerine gitti. Bilim adamları bu durumu arıların mantıksal davranabildiği şeklinde değerlendirdi.
 

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Arılar durumun gerektirdiği şekilde davranıyor haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat