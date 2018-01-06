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'Arif v 216'nın Ankara galası yapıldı

'Arif v 216'nın Ankara galası yapıldı

Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "Arif v 216"nın Ankara galası CEPA alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 19:11 - Güncelleme: 06-01-2018 19:11

"Arif v 216"nın Ankara galası öncesinde Cem Yılmaz, filmin oyuncu kadrosundan Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

5 Ocak'ta vizyona giren filme 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi göstermesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Uzun zamandır uğraştığımız bir işti, çok da güzel netice verdi." dedi.

"Çok izlenmeyi herkes ister"

Filmin şu ana kadar kaç kişi tarafından izlendiğinin sorulması üzerine de Yılmaz, "Çok izlenmiş. Herkes filminin izlenmesini ister ama aynı zamanda beğenilmesini de ister. İkisi bir arada olunca daha güzel oluyor tabii. Şimdi bazen böyle az izlendiğimiz zaman da 'Öyle acayipti ki az izlendi ama yine de iyi', sanatçının şeyi odur, illa kendine bir bahane bulur. Çok izlenmeyi herkes ister. İyi gidiyor maşallah, nazar değmesin." ifadelerini kullandı.

"Muhteşem bir film yaptığımıza inanıyorum"

Sanatçı Zafer Algöz ise "Başkente selam olsun. Ankara'yı çok seviyorum. Çünkü devlet konservatuarını burada okudum, çok kıymetli dostlarım, arkadaşlarım var. Sizler de benim dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerimsiniz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. El birliğiyle aylarca süren bir maratondan sonra muhteşem bir film yaptığımıza inanıyorum. Yani bu konuda tevazu gösteremeyeceğim. Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş, belki de uzun yıllar kimsenin yapmaya cesaret edemeyeceği muhteşem bir film yaptık." dedi. Algöz, filmi izlemeye gelen herkese teşekkür etti. 

"Birbirlerini tanıdıkları için şakalaştılar"

Filmi izleyen şarkıcı Ayça Tekindor'un sosyal medya üzerinden filmi beğenmediğini dile getirmesi ve Zafer Algöz'ün de Tekindor'a, "IBAN gönder, paranı geri göndereyim" sözleriyle cevap vermesine Yılmaz, "Bu tamamen şaka tabii. Birbirlerini tanıdıkları için şakalaştılar." sözleriyle açıklık getirdi.

Yılmaz, filmleri "bir araya gelelim" diye yaptıklarını vurgulayarak, tartışmalar yerine birlik ve beraberliğin bozulmamasını temenni etti.

Komedi ve bilim kurgu türünde olan, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, oyuncu kadrosunda Yılmaz, Güven, Algöz, Can Yılmaz ve Seda Bakan'ın yer aldığı "Arif v 216"nın konusu ise şöyle:

"Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar. Sıradan insanlar gibi bir yaşam sürmeye çalışsa da farklılığı kimsenin dikkatinden kaçmaz. Yeni yaşantısını alışmaya çalıştığı sırada aşk da kapısını çalmıştır. Robot olduğunu herkesten saklamaya çalışan 216 bunu başaramaz. 216'dan ilham alan bir iş adamı, onu herkese tanıtıp kopyalarını yapmak ister. Sunduğu cazip tekliflerle 216'yı kandırmayı başaran iş adamı, onun sayesinde geleceği değiştirecektir. Arif bu korkunç planı öğrenir ve hem dünyayı hem de 216'yı kurtarmak için bir mücadeleye girişir."

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