Arif Sağ'dan büyük itiraf 'Ben halkıma ihanet ettim'

Bir süre önce yakalandığı kanser hastalığı ve Küba geçirdiği sıradışı tedavi ile gündeme gelen Arif Sağ şimdi de yaptığı 'ihanet' açıklaması ile gündemde. Arif Sağ, büyük ihanetini açıkladı.
Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, arabesk şarkılar söylediği dönemle ilgili olarak, "Bir dönem halkıma ihanet ettim." ifadelerinde bulundu. Arif Sağ, arabeskin yoksulların duygularını sömürmekten başka bir şey olmadığını savundu.
Arif Sağ, CNN Türk'te Aslı Öymen'in sunduğu Afiş programında sözlerine "Bunu ben de yaptım. Ben o zaman kalktım özür diledim ihanet ettiğimi söyledim. Ben kendi halkıma geldiğim insanlara böyle bir dönem ihanet ettim. Bunu bilerek mi yaptım bilmeyerek mi yaptım çok farklı bir şey ama ben onu kendi açımdan bir ihanet" diye devam etti.
Kanser olan Arif Sağ tedavi için Küba'da sıradışı bir yönteme başvurdu. Arif Sağ'ın eşi Yıldız Sağ da geçen yıl kanserden hayatını kaybetmişti. Peki Arif Sağ ne kanseri, nasıl bir tedavi gördü, çocukları Aslı ve Tolga Sağ kimdir? Ünlü sanatçı Arif Sağ kaç yaşında ve aslen nereli? Kansere yakalandıktan sonra Arif Sağ ilk kez son haline ilişkin görüntülerini twitter hesabından paylaştı. İşte Arif Sağ'ın son hali ve merak edilen sıradışı tedavisi hakkında bilgiler;
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