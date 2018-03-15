Arif Sağ apar topar ameliyata alındı!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Sanatçının ameliyatı devam ediyor.

Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.

İKİ YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Ekim 2016’da eşini kaybeden, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle son olarak Küba’ya gidip tedavi olan Arif Sağ, yıllarca başkanlık yaptığı MESAM için Orhan Gencebay’ın eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.