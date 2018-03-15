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Arif Sağ apar topar ameliyata alındı!

Arif Sağ apar topar ameliyata alındı!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:56 - Güncelleme: 15-03-2018 10:56

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’daki Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Sanatçının ameliyatı devam ediyor.

Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.

İKİ YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Ekim 2016’da eşini kaybeden, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle son olarak Küba’ya gidip tedavi olan Arif Sağ, yıllarca başkanlık yaptığı MESAM için Orhan Gencebay’ın eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

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Arif Sağ
ARİF SAĞ KİMDİR?

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Arif Sağ, akciğer kanseri hastalığı ile boğuşuyor. Peki kimdir Arif Sağ aslen nerelidir? Arif Sağ'ın eşi Yıldız Sağ, çocukları Aslı ve Tolga Sağ ile torunları hakkında merak edilenler. ARİF SAĞ NERELİ

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