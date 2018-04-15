Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

Modern Family isimli diziyle dünyada ün sahibi olan genç yıldız Ariel Winter, geçtiğimzi haftasonu ABD'de düzenlenen Coachella festivalina iç çamaşırlarıyla katılınca adından söz ettirdi.

Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

Modern Family isimli diziyle dünyada ün sahibi olan genç yıldız Ariel Winter, geçtiğimzi haftasonu ABD'de düzenlenen Coachella festivalina iç çamaşırlarıyla katılınca adından söz ettirdi.

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Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

California'da düzenlenen ve ünlülerin akın ettiği festival Coachella'nın ünlü konuklarından biri de Ariel Winter'dı. Modern Family dizisinin yıldızı Ariel, festivale sevgilisi Levi Meaden ile birlikte katıldı.



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Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

ABD'li oyuncu, festival için seçtiği kombinle yine gündem olmayı başardı. Tercih ettiği cesur kıyafetlerle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Winter, bu kez de dantelli transparan bir büstiyer, mini kot şort ve büstiyeriyle uyumlu beyaz botlar tercih etmişti.



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Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

20 yaşndaki oyuncu, sevgilisi Levi ile 2016 yılının kasım ayından beri birlikte. Winter, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kariyerine odaklanmak için eğitimine ara vereceğini açıklamıştı.



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