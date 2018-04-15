Ariel Winter festivale iç çamaşırlarıyla geldi dünya ondan bahsetti

ABD'li oyuncu, festival için seçtiği kombinle yine gündem olmayı başardı. Tercih ettiği cesur kıyafetlerle çoğu zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Winter, bu kez de dantelli transparan bir büstiyer, mini kot şort ve büstiyeriyle uyumlu beyaz botlar tercih etmişti.







