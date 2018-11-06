Arena Sport 2 canlı Galatasaray maçı şifresiz yayını A2 frekansları

ALMANYA'nın Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak Schalke 04 - Galatasaray Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Schalke ile olan İstanbul'da oynadığı ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Galatasaray'da oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Fernando ve Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.

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Arena Sport (A2) canlı yayını

Arena Sport 2 (A2) kanalının uydu frekans bilgileri ise şu şekilde:

Uydu : Eutelsat 16/A / Frekans : 11554

Schalke Galatasaray maçını şifresiz veren kanalların frekansları