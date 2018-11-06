  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGazze'ye Yardım Cuması
eposta yazdır zoom+ zoom-

Arena Sport 2 canlı Galatasaray maçı şifresiz yayını A2 frekansları

Arena Sport 2 canlı Galatasaray maçı şifresiz yayını A2 frekansları

Galatasaray Schalke maçını şifresiz olarak naklen Arena Sport 2 kanalı veriyor. A2 canlı yayını ile Galatasaray maçını internet üzerinden ya da uydu frekans bilgileri girip televizyonunuzdan izleyebilirsiniz.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-11-2018 21:00 - Güncelleme: 06-11-2018 21:00

ALMANYA'nın Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanacak Schalke 04 - Galatasaray Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. Galatasaray'ın Schalke ile olan İstanbul'da oynadığı ilk maçı 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı. Schalke 04 ile Galatasaray arasındaki müsabakayı, İskoçya Futbol Federasyonundan William Collum yönetecek. Galatasaray'da oynanacak Schalke 04 maçının kadrosuna Fernando ve Eren Derdiyok alınmadı. Sakatlığı devam eden isimler Nagatomo ve Emre Akbaba da kafilede yer almadı.

Arena Sport 2 canlı yayını : Galatasaray maçını şifresiz olarak Arena Sport 2 kanalından izleyebilirsiniz. Arena Sport kanalına Eutelsat uydusu üzerinden de ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden Galatasaray maçını A2 kanalından canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli:

Arena Sport (A2) canlı yayını

Arena Sport 2 (A2) kanalının uydu frekans bilgileri ise şu şekilde:
Uydu : Eutelsat 16/A / Frekans : 11554

arena sport 2 uydu frekansı

Schalke Galatasaray maçını şifresiz veren kanalların frekansları

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Arena Sport 2 canlı Galatasaray maçı şifresiz yayını A2 frekansları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro