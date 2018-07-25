Aref'ten bomba paylaşım! Haberi kendi duyurdu

ANTALYA'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri (29), piramitler önünde dua eder halde fotoğrafını paylaşıp sağlığına kavuştuğunu yazdı.

Aref'ten bomba paylaşım! Haberi kendi duyurdu

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

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Aref'ten bomba paylaşım! Haberi kendi duyurdu

''SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM'': Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Aref'ten bomba paylaşım! Haberi kendi duyurdu

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkkiye'ye geleceğini kaydetti.

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Aref'ten bomba paylaşım! Haberi kendi duyurdu

İşte Aref'in 'sağlığıma kavuştum' paylaşımı...

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