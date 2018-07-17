Aref'in son durumu nasıl kobra ısırdı Sağlık Bakanlığı yeni açıklama

Aref Ghafouri son durumu nasıll, Aref'in kolu nasıl olsu Sağlık Bakanlığı son Aref açıklaması nasıl soruları bir anda gündem oldu. Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan ve kısa sürede ün yapan sihirbaz Aref'in kolunu 2 gün önce gösteri yaptığı kobra yılanı ısırdı. Bileğinin hemen üstüne ısıran kobra yılanı panzehiri Türkiye'de olmadığı için Aref 24 saat hastanede bekletildi ve sonunda vize işlemlerinin ardından ambulans uçak ile Mısır'a panzeri almaya gitti. Peki kobra ısıran Aref'ın bileği mi kesilecek, son durumu nasıl. Sağlık Bakanlığı yeni açıklama

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AREF AÇIKLAMASI: Sağlık Bakanlığı, Aref Ghafouri'nin, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aref Ghafouri'nin 15 Temmuz 2018 tarihinde Antalya’da evinde beslediği Naja Haje Legionnis (Moroccon Cobra) yılanı tarafından ısırıldığı belirtilerek söz konusu olayla ilgili açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi.

Aref Ghafouri'nin, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlandığı vurgulanarak şöyle denildi:

"Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir.

Bakanlığımız Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda andidotun Mısır’da olduğu bilgisine ulaşılmış, hasta kendi bilgisi ve isteği ile Mısır’a gitmek üzere özel bir firmadan uçak ayarlaması yapmıştır.

Mısır’ın gerekli vize işlemlerinde ağır hareket etmesi üzerine bir yandan Dışişleri Bakanlığımız ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğümüz temaslarını sürdürmüş, diğer yandan da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, antidot temini için Fransa ile temasa geçmiştir.

Yapılan çalışmalar neticesinde, reçete, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ulaştırılmış, ancak adı geçen kuruluşun antidot üretimini 3 yıl önce sonlandırdığı anlaşılmıştır. Buna rağmen, Fransa’da antidot olup olmadığı araştırmasına devam edilmiştir"

Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün Mısır’la yürüttüğü çalışmalar sonuç verdiği kaydedilerek hastanın Mısır’a nakli hususunda engellerin kaldırıldığı vurgulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

"Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan hastanın, hastaneden edinilen bilgilere göre sevk öncesi genel durumu; “Hastaya, kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Hastanın hemogramı stabil biyokimyasında kreatin kinaz 230’dan 659’a ilerlemiş olup, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik ödem mevcut olup, nekroz yoktur” şeklindedir.

Aref Ghafouri, nakille ilgili engellerin ortadan kalkmasından sonra kendi isteği ve imkanları ile Mısır’da tedavisi devam etmek üzere özel ambulans uçakla sevk ve nakil edilmiştir.

Hastaya acil şifa dileklerimizle birlikte, konuyu kamuoyunun bilgisine sunarız."

OLAY NASIL OLDU: Acun Ilıcalı'nın programlarında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehirin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

GÖSTERİDE KULLANIYORDU: Panzehirin Mısır'da bulunduğunu, Mısır'la irtibat halinde olduklarını kaydeden Yana Vinter, şunları söyledi:

"Uçakla Mısır'a gönderilmesini bekliyoruz. Panzehirin Türkiye'ye getirilmesini araştırdık. Fakat uzun zaman aldığı için ne yapabiliriz diye düşündük, biz gitmeye karar verdik. Şu an aynı zamanda vize problemlerinin de çözülmesini bekliyoruz. Kobra kendi yılanı. Kobra ile ne kadar süredir çalıştığını bilmiyorum. Aref'in yaklaşık iki senedir gösterilerinde asistanlığını yapıyorum. Yılanın ısırdığı an yanında değildim ancak gösteri sırasında olmadığını zannediyorum, fakat onu net bilmiyorum. Kendisi ile görüşebiliyorum, durumu şu anda stabil."

KOBRA YILANI AÇ MIYDI: Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

KOBRA YILANI ÖZELLİKLERİ ZEHRİ KAÇ SAATTE ÖLDÜRÜR: Kobra yılanı, Hindistan, Güney Asya ve Afrika gibi sıcak iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yaşar. Kobragiller familyasına ait olan ve en fazla bilinen kobra yılanları kral kobra, Asya kobrası, tüküren kobra ve Mısır kobrasıdır. Bu yılan türlerinin en bilinen özellikleri boyunlarını dikerek yayvan hale getirmeleri ve kandil şeklini almalarıdır.

DİŞLERİ ZEHİR DOLU: Genellikle 1,6-3 metre kadar boyları olur. Oldukça zehirli olan yılanların çenelerinin ön tarafında kısa boylu zehir dişleri olur. Zehir etkisi sinir sistemini felç ederek etkili olur. Kurbanının ölümü kalbin atışını ya da diyaframın hareketlerini kontrol eden sinirlerin felç olmasıyla olur.

FELÇ EDEBİLİR: Bu yılanların insanlar tarafından rahatsız edilmesi halinde, ilk hareketleri kaçmak olur. Fakat sıkıştırıldıklarında kendilerini savunmaya geçerek saldırırlar. Kendilerine has şekli aldıklarında, ön kaburga kemikleri şemsiye gibi yukarıya ve öne doğru açılır, boynunun alt kısmındaki deri iyice gerilir. Bu şekilde boynunun alt kısmını genişleten tüm Afrika ve Asya yılanlarına kobra denilmesine rağmen, gerçek kobra yılanı "naja" cinsi olanlardır. Bugüne kadar bilinen Ortadoğu bölgesinde 2 adet, Asya'nın güneydoğusunda 1 adet ve Afrika'da 5 adet kobra türü vardır