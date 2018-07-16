Aref'e ne oldu? Kobra panzehiri gelmedi Aref Ghafouri gitti

Yetenek Sizsiniz yarışması ise Türkiye'nin tanıdığı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı kobra yılanı sokmuştu. Ölümle burun buruna gelen Aref Ghafouri'den yeni haberler var. Kobra yılanı panzehiri bulunmadığı için Mısır ve Fransa'dan haber bekleniyordu. Fransa'nın artık panzehir üretmediği öğrenilince Aref Ghafouri son çare olarak Mısır'a gönderildi. İşte Aref Ghafouri olayının ayrıntıları.
Antalya’da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, vize sorunun aşılmasının ardından tedavi için Mısır’a gönderildi. Bu arada Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiği ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığı açıklandı. Genç sihirbazın yapılan ilk müdahaleyle zehrin vücuduna yayılmasına engellendiği öğrenildi.
AREF'İN SON DURUMU NE? : Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Aref'in sağlık durumunun düne göre daha iyiye gittiğini ve yılanın ısırdığı sağ kolundaki şişliğin inmeye başladığını söyledi. 29 yaşındaki Aref'in sağlık değerlerlerinde bir anormallik görünmediğini, tedaviyle ilgili her türlü girişimin yapıldığını belirten Dr. Hülür, ısırmanın 'ikinci evre yılan sokması' olarak değerlendirildiğini ve sokulan bölgede lokal zehirlenme olduğunu, bütün vücuda yayıldığını düşünmediklerini söyledi.
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA; ref için aranan panzehir Türkiye'ye getirilemeyince Aref için Sağlık Bakanlığı yazılı açıklama yaptı. İşte o açıklama verilen bilgiler:
-'Aref Ghafouri, yılan ısırması hadisesi üzerine hemen Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve tedavisine başlanmıştır. Sağlık Bakanlığı ilgili birimleri vasıtası ile yılan zehirlenmelerine karşı antidot temini için hemen harekete geçmiştir.
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