Arefe günü yarım gün mü 14 Haziran okullar tatil mi?

Arefe günü yarım gün mü, 2018 Ramazan bayramı kaç gün tatil, 14 Haziran perşembe okullar yarım gün mü, memurlar öğleden sonra tatil mi yapacak? Ramazan bayramı tatili 14 Haziran Perşembe afere günüyle başlıyor. 3 gün süren ramazan bayramının birinci günü ise 15 Haziran Cuma. Üçüncü yani son günü ise 17 Haziran pazar günü. Yani Ramazan bayramı tatilinin 2 günü haftaiçine 2 günü ise haftasonuna denk geliyor. Peki Ramazan bayramı tatili 9 güne çıkabilir mi? 11-12-13 Haziran da tatil edilebilir mi? Eğer 11 Haziran pazartesi, 12 Haziran Salı ve 14 Haziran çarşamba günü de tatil ilan edilirse. 9 günlük uzun bir ramazan bayramı tatili çalışanları bekliyor diyebiliriz. Fakat şuan resmi bir açıklama henüz yok, ilerleyen günlerde bu konuda resmi bir açıklama yapılmasını bekliyoruz.

Ayrıca 2018 yılında Ramazan'ın ilk günü de 16 Mayıs Çarşamba günü olacak. 16 Mayıs'ta Ramazan'ın ilk orucu açılacak. İlk sahur ve ilk teravih namazı tarihi ise 15 Mayıs Salı gecesi.

Müslümanlar tarafından heyecanla beklenen Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Oruçların tutulacağı ve fitrelerin verileceği 2018 Ramazan ayı bu sene 16 Mayıs tarihinde başlayacak. 14 Haziran Ramazan Bayramının ilk günü olup, 17 Haziran ise bayramın son günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR: Ramazan’ın 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

AREFE GÜNÜ KILINACAK NAMAZLAR: Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır. Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılmalıdır. Namaz iki rekat iki rekat kılınmalıdır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra 50 kere ihlas suresini okumalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.